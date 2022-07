Schmeichel nouveau gardien de Nice ? C'est du sérieux !

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Walter Benitez au PSV, l'OGC Nice cherche un remplaçant prestigieux à l'Argentin. Les Aiglons ont failli recruter le Suisse Yann Sommer avant la volte-face du portier de Monchengladbach. La nouvelle cible niçoise se nomme maintenant Kasper Schmeichel.

On dit souvent que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir un grand buteur et un grand gardien. L'OGC Nice a compris le message. Déjà possesseur d'une ligne d'attaque très intéressante avec Amine Gouiri, Kasper Dolberg et Andy Delort, les Niçois cherchent ardemment un gardien de qualité. Il faut dire qu'ils ont perdu le très efficace et discret Walter Benitez qui tenait la défense des Aiglons depuis quatre saisons. Pour prendre la place de l'Argentin parti au PSV, il faut du lourd et de l'expérimenté. Cela a failli être Yann Sommer mais le Suisse a finalement refusé de quitter la Bundesliga au dernier moment.

Schmeichel réfléchit sérieusement à la proposition niçoise

Pour rebondir après ce cruel échec, l'OGC Nice a plus d'un tour dans son sac. Comme le révèle l'Equipe, Nice s'intéresse désormais au portier danois Kasper Schmeichel. Cela serait un très beau coup avec ce solide gardien dont le talent est loué dans toute l'Europe. Le quotidien sportif précise que le transfert de Schmeichel sur la Côte d'Azur est largement envisageable.

🚨 Nice s'active pour attirer Kasper Schmeichel, le gardien danois de Leicester City.https://t.co/Gk12SLCcmq pic.twitter.com/isbpeMXLLF — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 23, 2022

En effet, Schmeichel a bientôt 36 ans et ne possède plus qu'un an de contrat avec Leicester. Portier des Foxes depuis 11 ans et véritable légende du club avec lequel il a gagné la Premier League en 2016, il voudrait quitter son club par la grande porte et avec classe. Il étudie avec attention l'offre niçoise, laquelle pourrait constituer la dernière expérience de sa carrière. Les deux clubs ont déjà entamé les discussions en vue d'un transfert. Si tel était le cas, Nice ramènerait une vraie star du poste et un taulier de vestiaire capable de guider les jeunes pousses niçoises, y compris le gardien polonais Marcin Bulka récemment recruté au PSG.