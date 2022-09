Pochettino, Nice ne le fait pas rêver

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Lucien Favre est sur un siège éjectable à l'OGC Nice. Le Suisse est d'autant plus menacé que Jim Ratcliffe a des vues sur l'ancien coach du PSG, Mauricio Pochettino. L'Argentin a discuté avec la direction niçoise, cependant il préfère revenir en Premier League.

Sans aucun doute la grande déception du début de saison en Ligue 1. L'OGC Nice est bien loin des hauteurs du classement comme l'exigeait presque ses nouveaux moyens. Le club azuréen, propriété d'Ineos et de Jim Ratcliffe, n'est que 13e de Ligue 1 après son cinquième revers en huit matches contre Angers dimanche. La crise couve sur la Côte d'Azur et elle devrait faire une première victime, Lucien Favre. L'entraîneur suisse n'est pas dans le coup pour son deuxième passage chez les Aiglons. Incompris par ses joueurs et impuissant sur le banc de touche, il doit céder sa place à un vrai cador.

Pochettino veut entraîner à nouveau en Angleterre

Ce poids lourd pourrait bien être Mauricio Pochettino. C'est le souhait de Sir Jim Ratcliffe, séduit par l'Argentin lors de ses passages à Tottenham et au PSG. La direction niçoise a d'ailleurs sollicité une entrevue avec l'ancien technicien parisien en début de semaine. Mais, aucune annonce n'a été faite depuis sur le sujet et pour cause. Pochettino n'est pas intéressé malgré un salaire à la hauteur de ses attentes. Il préfère revenir dans le championnat qui l'a fait connaître à toute l'Europe, la Premier League.

C'est ce que révèle le média ESPN qui précise bien qu'il est « peu probable » de voir Pochettino débarquer à Nice. Il vise clairement un poste en Angleterre, reste à savoir où. Ce ne sera pas à Tottenham en tout cas où Antonio Conte est bien installé. De plus, le directeur général des Spurs Fabio Paratici n'apprécie pas son profil. Selon la presse anglaise, deux postes peuvent s'offrir à lui : Leicester et West Ham. C'est plus particulièrement le cas chez les Foxes, derniers avec un seul point, où Brendan Rodgers est grandement sur la sellette. Certains considèrent cela comme un déclassement pour Pochettino. Rappelons toutefois qu'il avait fait merveille à Southampton pendant un an et demi avant d'atterrir à Tottenham.