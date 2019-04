OGCN : Vieira pose les barbelés autour du phénomène Atal

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une très grosse saison et d’un triplé ce dimanche après-midi contre Guingamp, le jeune Youcef Atal impressionne du côté de l’OGC Nice. Fort logiquement, sa cote a explosé sur le marché des transferts, et de nombreux clubs européens tenteront de le recruter cet été. Mais le Gym n’est pas vendeur, comme l’a rappelé Patrick Vieira après la victoire de son équipe face aux Bretons (3-0).

« Il est en train de progresser. Quand on regarde bien ses buts, on remarque son agressivité pour être au bon endroit. Il a envie d’être présent dans les 18. C’est quelqu’un de positif avec un bon état d’esprit. Son avenir ? On n'est pas vendeurs » a affirmé Patrick Vieira, qui compte bien construire son équipe autour du phénomène algérien la saison prochaine. Des déclarations qui rassureront les supporters azuréens…