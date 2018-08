OGCN : Souquet quitte Nice et signe en Belgique

Dans : OGCN, Mercato, Foot Europeen.

Attendu depuis quelques jours, le départ d'Arnaud Souquet de l'OGC Nice est désormais officiel. Le défenseur s'est en effet engagé ce vendredi après-midi pour La Gantoise.

« Après deux années passées au Gym, Arnaud Souquet (26 ans) s’apprête à s’engager avec La Gantoise. Un accord a été trouvé ce vendredi avec le club belge pour un transfert du latéral niçois. L’aventure niçoise d’Arnaud Souquet prend fin en ce dernier jour de mercato estival. Sur le départ, l’ancien dijonnais va retrouver la Belgique, un pays où il avait par le passé évolué sous les couleurs de Mouscron (D2). Arrivé à Nice en 2016, il avait trouvé sa place, après 6 premiers mois d’adaptation, dans le couloir droit de Lucien Favre. Inscrit son premier but niçois face au rival bastiais et boucle, en costaud, son premier exercice au Gym avec 26 titularisations, 1 but et 5 passes décisives en L1. Sur cette même lancée, Souquet avait poursuivi son ascension, été l’un des joueurs les plus utilisés par le technicien suisse (2415 minutes jouées en championnat en 17-18), et contribué à la qualification aux barrages de C1, en marquant à Amsterdam, un soir où le Gym donna rendez-vous à l'histoire. L’OGC Nice remercie Arnaud pour son implication et son professionnalisme, et lui souhaite bonne chance pour la suite de son parcours », indique le club azuréen dans un communiqué.