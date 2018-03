OGCN : Ce joueur à 35ME va enflammer le mercato de Nice

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

Très proche du FC Barcelone cet été, Jean Michaël Seri devrait être très convoité au mercato.

Le profil de l’international ivoirien plaît notamment à José Mourinho, qui voit déjà en lui le successeur de Marouane Fellaini à Manchester United. Mais selon les informations du Sun, un autre club de Premier League pourrait s’attaquer au métronome de l’OGC Nice : les Reds de Liverpool. Effectivement, le tabloïd anglais affirme que Jürgen Klopp apprécie particulièrement Jean Michaël Seri.

Et le départ programmé d’Emre Can du côté de la Juventus Turin va pousser Liverpool à recruter dans ce secteur de jeu. Ainsi, le Niçois figurerait sur la short-list de Liverpool et une offre d’environ 35ME pourrait être transmise aux dirigeants azuréens. Reste à savoir quel sera le prix de Jean-Pierre Rivère, généralement très malin dès lors qu’il s’agit de négocier sur le marché des transferts. Surtout, d’autres clubs de Premier League pourraient faire monter les enchères, Arsenal et Tottenham étant également très attentifs aux performances du joueur en Ligue 1…