OGCN : Ntep a snobé Nice, le boss du mercato explique pourquoi

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Pour l’heure, le mercato est (très) calme à l’OGC Nice en ce mois de janvier. Il faut dire que l’équipe de Lucien Favre a bien redressé la barre en championnat depuis quelques semaines.

Cela n’incite pas le président Jean-Pierre Rivère à tout chambouler. Néanmoins, le club azuréen souhaite recruter au moins un joueur. En marge du match face à Saint-Etienne ce dimanche, le boss du mercato niçois a confirmé sur les antennes de beIN SPORTS qu’un ailier était visé. « On avait le souhait d’avoir un attaquant de couloir au mercato d’hiver. On va voir si on a des pistes » a-t-il confié, toujours assez mystérieux quand il parle du mercato.

Cette piste, Nice la tenait avec Paul-Georges Ntep. Mais l’international français a finalement opté pour l’AS Saint-Etienne. « Il n’a pas eu les garanties en temps de jeu qu’il attendait. On a l’habitude de dire les choses franchement » a confié l’homme fort de Nice, avant de donner son avis sur l’échec Wesley Sneijder. « Son départ permet de libérer un peu de masse salariale. Le schéma de l’entraîneur ne laissait pas la place pour un n°10 » a-t-il conclu. Bref, Nice saura se montrer patient au mercato. Et si personne n’arrive, on fait confiance à Lucien Favre pour se débrouiller…