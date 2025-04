OGCN ‍: Grave blessure pour Abdelmonem

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Sorti sur une civière pendant la rencontre entre le PSG et Nice vendredi soir (1-3), Mohamed Abdelmonem va rester loin des terrains pendant un très long moment...

Puisque ce samedi après-midi, l’OGCN a annoncé une grave blessure à un genou pour le défenseur central de 26 ans. Suite à de multiples examens médicaux passés au cours des dernières heures, l'international égyptien souffre effectivement d'une rupture du ligament croisé.

Avec toi Mohamed. ❤️ — OGC Nice (@ogcnice) April 26, 2025

« Les premières images nous laissaient craindre une lourde blessure. Les différents examens médicaux passés dans la foulée du match confirment ces craintes : Mohamed Abdelmonem souffre d’une rupture du ligament croisé. L’OGC Nice lui dédie les 3 points et mettra tout en œuvre pour l’accompagner au mieux dans ses mois de convalescence, afin qu’il revienne encore plus fort sur le terrain », a expliqué, dans un communiqué, le club niçois, qui va donc devoir se passer de son roc défensif pendant le sprint final de cette saison et durant une bonne partie de la prochaine...