OGCN : Ganaye promet le feu à Nice au prochain mercato

Dans : OGCN, Mercato.

Récemment nommé président de l'OGC Nice, Gauthier Ganaye a détaillé son nouveau projet, et notamment sa stratégie sur le mercato.

En janvier dernier, l'imbroglio entre les propriétaires sino-américains et le duo Jean-Pierre Rivère - Julien Fournier avait abouti au marché du néant. Si Patrick Vieira souhaitait la venue de plusieurs joueurs offensifs, ne serait-ce que pour compenser le départ de Mario Balotelli à l'OM, l'entraîneur des Aiglons n'a pas été écouté. Au final, aucune recrue n'est donc arrivée pendant l'hiver. Un couac, pouvant mettre le secteur sportif en péril, qui ne se reproduira plus sous la présidence de Gauthier Ganaye. C'est en tout cas ce que le principal intéressé a fait savoir.

« Je pense que cette équipe aurait pu être renforcée avec quelques recrues. On commence à travailler dès maintenant sur le mercato d'été, qui sera très important. On sera actifs, voire très actifs. On va se garder de faire des effets d’annonce, mais ce que je peux dire, c’est qu’on va être très actifs. On est déjà en train de discuter avec le coach pour qu’il puisse renforcer son équipe, avoir une équipe à son image qui lui ressemble, une équipe capable de pratiquer un football qui plaira aux supporters de Nice. C’est un club qui a toujours axé son recrutement sur des jeunes à fort potentiel. C’est la continuité dans ce projet. Mais il ne faut pas s’interdire d’avoir de bonnes idées, de bonnes opportunités », a avoué, dans Breaking Sport, le nouveau boss du Gym, qui estime donc que le public de l’Allianz Riviera peut s'attendre à revoir des joueurs comme Ben Arfa ou Balotelli à l'avenir à Nice.