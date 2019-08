OGCN : Faire trembler l'OL et l'OM, le nouveau Nice en rêve

Dans : OGCN, Ligue 1, OM, OL.

Officiellement propriété du géant INEOS, l’OGC Nice est entré dans une nouvelle ère lundi soir avec l’annonce du rachat. Désormais, le club azuréen va disposer d’un budget bien plus conséquent et clairement, l’objectif du nouveau patron Jim Ratcliffe est de faire du Gym un club européen à court terme. Frère du milliardaire anglais et boss d’INEOS football, Bob Ratcliffe a confirmé ce mardi que des clubs tels que Lyon ou Marseille devaient désormais sentir le souffle de Nice sur leur cou.

« Notre ambition est d'être un concurrent pour le Top 4 en L1. Le PSG est un très grand club, avec de très grands joueurs, il est très important pour Ligue 1. Nous trouvons d'ailleurs que ce championnat est sous-évalué par rapport aux championnats anglais, espagnol ou allemand, alors qu’en Ligue 1, il y a aussi de grands clubs. Je pense à l’OL et l’OM, même si je m’exprime avec précaution, car c’est le voisin. Nous voulons être en concurrence avec eux » a prévenu l’un des nouveaux patrons de l’OGC Nice, qui devrait rapidement frapper fort au mercato avec les arrivées prévues dans les prochaines heures de Kasper Dolberg et d’Alexis Claude-Maurice en provenance de l’Ajax et du FC Lorient.