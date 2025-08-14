OGC Nice ‍: INEOS balance tout et met le club en vente

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Jim Ratcliffe a décidé de vendre l'OGC Nice, un projet dans lequel il ne croit plus. Le club azuréen va devoir vite rebondir maintenant qu'INEOS le lâche.

Totalement désintéressé de l’OGC Nice depuis qu’il a racheté des parts de Manchester United et en est l’un des principaux décisionnaires, Jim Ratcliffe a décidé de franchir un cap en mettant le club azuréen en vente. C’est Daniel Riolo qui a dévoilé cette information qui va sonner les Niçois au réveil ce jeudi. Actionnaire majoritaire de Nice depuis 2019, INEOS a cessé de miser gros sur les Aiglons et concentre ses investissements dans le football à Manchester United, le bébé de son propriétaire Jim Ratcliffe. Le milliardaire anglais, qui avait déjà abandonné Lausanne quand il avait racheté Nice, ne veut visiblement pas courir deux lièvres à la fois, et le désintérêt des propriétaires se confirme donc. Et pourtant, il y a quelques jours encore, après le fiasco du tour préliminaire de Ligue des Champions face au Benfica, les dirigeants azuréens avaient assuré qu’INEOS était toujours très présent et impliqué sur le long terme.

Grosses embrouilles à Nice ?

Ce n’est plus le cas affirme Daniel Riolo pour qui les démarches ont été effectuées, même s’il n’y a pour le moment pas d’acheteur. « Le club est à vendre, ce n’est pas étonnant car la plupart des clubs est en vente. Mais là en l’occurence, Ratcliffe l’a mis en vente, et la banque Lazard en a, comme souvent dans ce genre de cas, la charge. Cela ne veut pas dire qu’il y a une vente demain, cela ne veut pas dire qu’il y a acheteur. Le club n’est pas dans une situation où cela attire la foule au portillon. Cela jette un trouble au sein du club. Le tour préliminaire face à Benfica a fait du mal. A l’intérieur du club, on ne peut pas dire qu’il y ait une osmose parfaite entre les différents pôles. Pas mal d’inquiétude quand même. On apprend que le club est en vente. Derrière, il se passe rien au mercato, et c’est très inquiétant », a lancé le journaliste de RMC, pour qui l’OGC Nice va clairement dans une dérive dangereuse cette saison, avec de belles ventes enregistrées, mais très peu d’investissements réalisés pour renforcer l’équipe de Franck Haise.