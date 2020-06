Officiel : Pisté par l'OM, Hassane Kamara signe à Nice

Dans : OGCN.

Sous la houlette d’Ineos, l’OGC Nice est en train de réaliser un très beau début de mercato estival. Puisqu'après avoir recruté Robson Bambu (8 ME), Morgan Schneiderlin (2 ME) et Flavius Daniliuc (libre), les Aiglons viennent d'officialiser l’arrivée d’Hassane Kamara. Auteur d’une belle saison sous le maillot de Reims, le latéral gauche était pisté par l’Olympique de Marseille. Mais au final, le Français de 26 ans va bien poursuivre sa carrière à Nice, où il a signé un contrat de quatre ans dans le cadre d’un transfert de 4 millions d’euros.