En dépit d’un début de saison compliqué et d’une élimination prématurée en Ligue des Champions, l’OGC Nice fait confiance à Frank Haise. Le Gym a annoncé ce vendredi après midi la prolongation de contrat de son entraineur, qui est désormais engagé avec les Aiglons jusqu’en 2029. « Je m’inscris dans la continuité de mon arrivée au club, avec l’envie de construire et de faire progresser le club sur les bases de notre saison 24/25 avec la confiance du président et une ambition partagée avec toute la structure de l’OGC Nice », a expliqué l’ancien technique du RC Lens, désireux de s’inscrire sur le très long terme avec Nice.
-
Fil InfoRSS
- 15h15 OGCN - Officiel : Nice prolonge Franck Haise jusqu'en 2029
- 03/09 OGCN - Nice finit le mercato en larmes
- 01/09 OGCN - L'OGC Nice recrute Charles Vanhoutte (off)
- 01/09 OGCN - Jonathan Clauss à la Juventus, Nice réfléchit
- 30/08 OGCN - Bouanani vendu, Nice va toucher 20 ME
- 29/08 OGCN - Europa League : Nice n'a pas un tirage facile
- 28/08 OGCN - Nice officialise le départ de Rosario
- 26/08 OGCN - Clauss déprime, Nice lui offre une prolongation
- 26/08 OGCN - Nice fait capoter le départ de Clauss
- 20/08 OGCN - Nice : Clauss sur le départ, le coup de tonnerre !
- 18/08 OGCN - Nice officialise la signature d'un avant-centre espagnol
- 18/08 OGCN - 6 ME pour un buteur de Ligue 1, l'offre de Nice refusée
- 15/08 OGCN - Nice rabaisse Mahdi Camara après sa trahison
- 14/08 OGCN - Officiel : Nice oublie Camara avec Salis Abdul Samed
- 14/08 OGCN - Accord trouvé avec Lens, le gros coup de Nice
- 14/08 OGCN - Nice provoque Paris sur ce deal à 25 millions
- 14/08 OGCN - OGC Nice : INEOS balance tout et met le club en vente
- 13/08 OGCN - Nice va s’offrir un ancien buteur du PSG
- 13/08 OGCN - Nice fait honte à la France, Acherchour est furax
- 12/08 OGCN - SOS buteur, Nice contacte l’Inter Milan
- 12/08 OGCN - TV : Benfica-Nice trouve un diffuseur à 10 heures du coup d’envoi
- 11/08 OGCN - Nice : Il veut partir et refuse de jouer
- 08/08 OGCN - Guessand quitte Nice pour Aston Villa (off)
- 07/08 OGCN - Indice UEFA : Nice fait honte à la France, c'est le scandale
- 05/08 OGCN - Nice dépouillé juste avant de jouer Benfica
-
Derniers commentaires
- OL-OM : La commission de discipline écœure les LyonnaisMon pauvre Mehdi, le peuple Lyonnais se fout...
- OM : Madrid va trembler, revoilà les MarseillaisAvoir les supporters est une belle chose...
- « Plus que 300 tickets », Michele Kang frappe fort à l’OLhier encore, je me suis baladé dans le centre...
- L'OM est mort d'inquiétude pour PaixaoComplètement on a l'effectif pour faire face...
- Une star anglaise à l’OL, ça va chaufferBen non... et MLJ l'a bien expliqué. Encore...
- OM : « De Zerbi a un discours très clair », Balerdi en grand dangerRegarde à ton tour ce qu'est le jeu de l'autru...
- OL : Le cas Mikautadze flingue le mercato lyonnaisMdr
-
Articles Populaires
- OL - OM : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
- Sotoca, Maupay, Guilavogui, les bons plans de l'OL
- TV : BeIN Sports rappelle qui paye pour le football français
- OM : Madrid va trembler, revoilà les Marseillais
- OL : Mathieu Patouillet s'en va, le prix a changé
- « L’OL, ça ne durera pas » : Christophe Dugarry est cash
- OL : Le mercato s'est terminé avec la signature de Satriano