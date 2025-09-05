Officiel ‍: Nice prolonge Franck Haise jusqu'en 2029

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

En dépit d’un début de saison compliqué et d’une élimination prématurée en Ligue des Champions, l’OGC Nice fait confiance à Frank Haise. Le Gym a annoncé ce vendredi après midi la prolongation de contrat de son entraineur, qui est désormais engagé avec les Aiglons jusqu’en 2029. « Je m’inscris dans la continuité de mon arrivée au club, avec l’envie de construire et de faire progresser le club sur les bases de notre saison 24/25 avec la confiance du président et une ambition partagée avec toute la structure de l’OGC Nice », a expliqué l’ancien technique du RC Lens, désireux de s’inscrire sur le très long terme avec Nice.