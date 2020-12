Officiel : Dante prolonge son contrat à Nice

Dans : OGCN.

Nice a tenu parole. Malgré la rupture des ligaments croisés de son capitaine Dante, le club azuréen a proposé une prolongation au Brésilien, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain. Une proposition acceptée par le chevelu et charismatique capitaine du Gym. Du haut de ses 37 ans, l’ancien joueur du Bayern Munich refoulera donc les pelouses de Ligue 1 à l’avenir. Une nouvelle officialisée par Dante et par l’OGC Nice sur les réseaux sociaux, et qui dénote de la classe de Jean-Pierre Rivère et de Julien Fournier.