Nice provoque Paris sur ce deal à 25 millions

A la recherche d’une pointure au milieu de terrain, le Paris FC vise Amadou Haïdara. Mais l’international malien du RB Leipzig est aussi dans le viseur d’un autre club de Ligue 1, à savoir l’OGC Nice.

En fin de contrat avec le RB Leipzig en juin 2026, Amadou Haïdara est décidément très courtisé en Ligue 1. L’ancien joueur de Salzbourg est dans le viseur du Paris FC, qui souhaite profiter de son partenariat avec Red Bull pour attirer un joueur très référencé en Europe et valorisé à hauteur de 25 millions d’euros sur le marché des transferts. Après l’échec du dossier Benjamin André, le promu francilien a fait d’Amadou Haïdara sa priorité dans l’entrejeu. Mais selon les informations de Foot Mercato, le PFC va devoir se battre avec un autre club de Ligue 1 pour convaincre le natif de Bamako.

Et pour cause, le média spécialisé révèle que l’OGC Nice fait également partie des courtisans d’Amadou Haïdara. Décimés avant même le début de la Ligue 1, les Aiglons cherchent un renfort de toute urgence au milieu de terrain. Un joueur expérimenté au volume de jeu important et à la technique soyeuse est recherché par Franck Haise, un portrait-robot qui colle totalement aux caractéristiques de celui qui compte 45 sélections avec le Mali. A ce poste, l’OGC Nice pensait tenir son bonheur avec Mahdi Camara.

Haïdara pour oublier l'échec Camara à Nice ?

Un accord total avait été trouvé pour sa venue sur la Côte d’Azur, avant que l’ex-joueur de l’ASSE et de Brest ne prenne finalement la direction du Stade Rennais, où il s’est officiellement engagé mercredi soir. Reste maintenant à voir si Nice, qui a perdu Pablo Rosario ces dernières heures, aura les moyens de ses ambitions dans ce dossier très onéreux. Le Paris FC semble avoir une vraie longueur d’avance, mais la participation niçoise en Europa League peut peser lourd dans le futur choix d’Amadou Haïdara, habitué de disputer les coupes d’Europe et qui pourrait faire de ce critère une priorité à l’aube de choisir sa destination en cette fin du mois d’août.