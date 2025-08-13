Officiel ‍: Mahdi Camara quitte Brest pour Rennes

Annoncé dans un premier temps à Nice cet été, Mahdi Camara a finalement succombé au Stade Rennais. Le milieu passé par Saint-Etienne quitte Brest pour son grand frère breton. Les Rouge et Noir ont officialisé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux ce mercredi soir. Camara signe pour 4 ans à Rennes, lequel verse 8 millions d'euros aux Brestois pour le transfert.
