Officiel ‍: Mahdi Camara quitte Brest pour Rennes

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Annoncé dans un premier temps à Nice cet été, Mahdi Camara a finalement succombé au Stade Rennais. Le milieu passé par Saint-Etienne quitte Brest pour son grand frère breton. Les Rouge et Noir ont officialisé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux ce mercredi soir. Camara signe pour 4 ans à Rennes, lequel verse 8 millions d'euros aux Brestois pour le transfert.