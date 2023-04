Nice : Galtier contre-attaque, il porte trois plaintes

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

Plongé dans la tempête depuis quelques jours à cause de la révélation d’actes potentiellement racistes lors de son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier a décidé de contre-attaquer en déposant trois plaintes.

Christophe Galtier ne compte pas se laisser faire. Alors qu’il est traîné dans la boue par tous les médias et de nombreux journalistes depuis qu’un mail de Julien Fournier a fuité, dans lequel l’ancien dirigeant niçois accusait l’actuel entraîneur du PSG de pensées racistes, Galtier a choisi de répondre sur le terrain de la justice. Puisque ce jeudi, Le Parisien annonce que le coach français « va engager des poursuites judiciaires » à l’encontre de trois personnes.

Galtier attaque Daniel Riolo et Romain Molina

🔵INFO LE PARISIEN | Christophe Galtier va déposer trois plaintes



La première contre Julien Fournier, les deux autres visent les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina pour des faits de diffamation, ainsi que pour risque causé à autrui



➡️ https://t.co/2u2AOvNyZZ pic.twitter.com/GPMTKIILWE — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 13, 2023

Alors qu’il continue de nier les accusations, Galtier a choisi d’attaquer Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice étant à l’origine de cette affaire avec ce fameux mail envoyé à Dave Brailsford, le boss du secteur sportif chez INEOS. Mais Me Olivier Martin va aussi attaquer les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina pour « des faits de diffamation, ainsi que pour risque causé à autrui ». Pour finir, une plainte contre X pour « harcèlement et menaces de mort à l’encontre de Christophe Galtier et de son fils » va être posée par le clan Galtier. Encore en cours de rédaction, toutes ces plaintes seront déposées auprès du parquet de Paris dans les heures à venir. Autant dire que cette histoire est loin d’être terminée, alors que Galtier va jouer une partie de son avenir à Paris lors du match face à Lens ce week-end…