Nice : Galtier accusé de racisme, Dante n'a rien vu

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, Christophe Galtier était plongé en pleine polémique après la diffusion d’un mail de son ancien dirigeant à Nice, Julien Fournier.

Dans un mail transmis à la direction d’Ineos et de l’OGC Nice, l’ancien directeur général du club Julien Fournier lançait de graves accusations à l’encontre de Christophe Galtier. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a notamment été accusé de propos à caractère raciste et islamophobe. Au cours des dernières semaines, l’entraîneur niçois Didier Digard a fait quelques allusions à ce sujet en indiquant notamment que la vérité allait éclater tôt ou tard. Même chose pour Amine Gouiri, ancien attaquant de l’OGC Nice désormais à Rennes.

Mais personne n’est entré dans les détails et a fait de grosses révélations publiques tandis qu’en parallèle, une enquête de police est en cours. Sur l’antenne de RMC, le capitaine niçois Dante a logiquement été interrogé sur l’affaire Christophe Galtier. Mais à son tour, l’ancien défenseur de la sélection brésilienne a maintenu le flou et le mystère le plus total. « Sur cette affaire, c’est clair que j’ai entendu beaucoup de choses. Mais je ne peux pas m’exprimer, surtout parce qu’il y a une enquête en cours. Et l’affaire part d’une réunion où il y avait des gens, où ils ont entendu des choses. C’est à eux de se positionner » explique Dante au micro de RMC avant de poursuivre.

« Est-ce que j’ai constaté directement un comportement répréhensible ou condamnable lors de la saison avec Christophe ? Moi directement, non, je n’ai rien vu. La direction du club autorise les joueurs à prendre la parole s'ils le souhaitent » a fait savoir Dante, qui ne désire pas en dire plus sur le sujet mais qui affirme que les joueurs de l’OGC Nice ont l’autorisation pour vider leur sac. Personne n’est en revanche passé à l’acte pour le moment et ne s’est risqué au grand déballage sur cette affaire.