Nice fonce sur une pépite française et écoeure l'ASSE

Par Corentin Facy

Désireux de se renforcer au poste de gardien, l’OGC Nice a flashé sur Robin Risser, international espoirs français prêté par Strasbourg au Red Star. Un intérêt qui n’arrange pas l’ASSE, qui suivait aussi le joueur.

Pour compenser un potentiel départ de Marcin Bulka dans les semaines à venir, l’OGC Nice multiplie les idées. Ces derniers jours, la piste Anthony Moris, gardien de 35 ans évoluant à l’Union Saint-Gilloise, a notamment été évoquée. Un gardien d’expérience pour tenir les cages du Gym la saison prochaine, cela pourrait donc être le plan de Franck Haise et des dirigeants niçois. Tout du moins en partie. Car en réalité, le club azuréen aimerait compenser la perte du portier polonais par la venue de deux gardiens : un expérimenté qui pourrait donc être Anthony Moris, et un plus jeune qui incarne davantage l’avenir.

🇫🇷 #SélectionRCSA I 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐞𝐭 𝐅𝐞́𝐥𝐢𝐱 𝐚̀ 𝐥'𝐄𝐮𝐫𝐨 𝐔𝟐𝟏 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐭𝐬 !



🏆 Euro U21 2025

📅 Du 11 au 28 juin

📍 Slovaquie 🇸🇰



Robin Risser, prêté cette saison au Red Star, a aussi été retenu. pic.twitter.com/B4KicZJ6hi — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 2, 2025

Selon les informations de L’Equipe, pour le profil de gardien à fort potentiel, l’OGC Nice a ciblé Robin Risser, international espoirs français de 20 ans sous contrat avec Strasbourg et qui a brillé en Ligue 2 cette saison lors de son prêt au Red Star. Le quotidien national affirme que l’OGC Nice est très intéressé par le profil du gardien de Strasbourg et pourrait rapidement se positionner avec une offre ferme transmise au Racing pour celui dont le contrat court jusqu’en 2027 en Alsace.

Nice s'attaque au gardien ciblé par l'ASSE

Cet intérêt soudain de l’OGC Nice pour Risser fait le malheur d'un autre club français : l’AS Saint-Etienne. Et pour cause, les Verts avaient également des vues sur le joueur de 20 ans dans le but d’en faire un titulaire la saison prochaine en Ligue 2 en lieu et place du controversé Gautier Larsonneur. Reste maintenant à connaître les intentions de Strasbourg avec son gardien mais également l’avis du joueur qui sera déterminant. Entre une féroce concurrence à Nice, une place de titulaire en Ligue 2 à Saint-Etienne ou la possibilité de continuer à apprendre à Strasbourg, le très convoité Robin Risser va devoir trancher.