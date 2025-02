Fini de jouer, Nice grimpe sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

21e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice bat le Racing Club de Lens 2-0

Buts pour l'OGC Nice : Laborde (10e, sp), Clauss (64e)

Exclusion : Medina (57e, Lens)

Décevant voire ridicule dans les autres compétitions, l’OGC Nice montre un tout autre visage en Ligue 1. Nouvelle preuve ce samedi avec la victoire convaincante du Gym face à Lens (2-0). Trois jours après leur élimination en Coupe de France contre les amateurs de Saint-Brieuc (2-1), les Aiglons entamaient bien ce duel pour l’Europe. La VAR annulait le but de Guessand (5e) pour une faute de Cho. Mais une semelle de Thomasson sur Boudaoui permettait à Laborde (1-0, 9e) d’ouvrir rapidement le score sur penalty. Cueilli à froid, Lens aurait pu égaliser si Nzola avait profité de l’erreur de Bombito. Il n’empêche que les Niçois étaient nettement au-dessus.

Clauss sans pitié pour Lens

A l’image de l’arrêt de Koffi devant Clauss, c’était un miracle si les Sang et Or ne revenaient au vestiaire qu’avec un but de retard. Malheureusement pour eux, la physionomie du match restait similaire en deuxième période, surtout après l’exclusion de Medina (57e). A 11 contre 10, Nice se procurait de plus en plus d’opportunités. Et sur l’une d’entre elles, l’ancien Lensois Clauss (2-0, 64e) envoyait un missile sous la barre ! Nice aurait pu alourdir le score mais se contentera volontiers de cette victoire qui le propulse à la 3e place du championnat, provisoirement à 3 points de l’OM 2e.