Nice ‍: Clauss sur le départ, le coup de tonnerre ‍!

L'OGC Nice avance dans le flou le plus total depuis quelques semaines. Un flou qui devrait entrainer quelques départs importants en cette fin de marché des transferts estival.

Nice est un club aux ambitions fortes mais malheureusement, le projet sportif ne suit pas vraiment. Les Aiglons rêvaient de disputer la prochaine Ligue des champions mais ont vécu un enfer face au Benfica. ll faudra se contenter de l'Europa League. En Ligue 1, il faudra sans doute également revoir certaines ambitions à la baisse. Surtout que des joueurs importants de l'effectif de Franck Haise pourraient prochainement quitter le navire niçois. C'est notamment le cas de Jonathan Clauss.

Clauss sur le point de quitter l'OGC Nice

Selon les dernières informations de Foot Mercato, l'international français est en effet en instance de départ. Le média affirme qu'un club, dont le nom n'a pas encore filtré, est en négocations avancées pour s'attacher les services de Clauss. En fin de contrat en juin 2026 avec l'OGC Nice, l'ancien de l'OM ou encore du RC Lens est estimé à quelque 5 millions d'euros. Reste à savoir quelle équipe le récupérerait. A 32 ans, le latéral droit en a encore sous le pied et pourrait apporter son expérience à n'importe quelle équipe. Son départ devrait ensuite être compensé par Nice. Mais le temps presse et il ne faudra pas se tromper de profil. En tout cas, nul doute que le départ de Jonathan Clauss ne ravira pas les fans et observateurs des Aiglons, qui se demandent bien dans quelle direction va leur équipe de coeur. Pour le moment, Isak Jansson, Yehvann Diouf, Kevin Carlos, Kojo Peprah Oppong, Salis Abdul Samed, Gabin Bernardeau et Juma Bah ont rejoint les rangs de la formation azuréenne de Franck Haise.