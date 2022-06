Nice bouscule le PSG et Galtier, Favre présenté ce lundi à 16h

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice a décidé de ne pas attendre un accord entre le PSG et Mauricio Pochettino, puisque Lucien Favre sera officiellement présenté ce lundi à 16 heures.

Les dirigeants niçois ont décidé que le cas de Christophe Galtier n’était plus leur problème, puisque ce lundi matin, Lucien Favre était bien présent à la reprise de l’entraînement. Ce que Jean-Pierre Rivère a confirmé à des supporters azuréens venus à cette occasion devant l’entrée des joueurs. Nice-Matin précise que l’entraîneur suisse, limogé l’an dernier par le Borussia Dortmund, sera assisté de Fred Gioria, mais également d’Eduardo Parra Garcia, qui était déjà le préparateur physique de l’OGC Nice sous les ordres de Christophe Galtier. Et pour confirmer que tout a basculé au sein du club sudiste, la présentation officielle de Lucien Favre à la presse aura lieu ce lundi à 16 heures en présence du président du Gym. Ce dernier a tout fait pour faire revenir Lucien Favre sur le banc niçois une fois que le départ de Christophe Galtier a été envisagé, et forcément Jean-Pierre Rivère se réjouit de pouvoir enfin l’annoncer publiquement.

Galtier dans les prochaines heures entraîneur du PSG ?

L’#OGCNice a convié les journalistes à une conférence de presse exceptionnelle ce lundi à 16h00.



🖥📱 Elle sera retransmise en direct sur les médias du club. pic.twitter.com/bJ6gOy5HYH — OGC Nice (@ogcnice) June 27, 2022

Du côté du Paris Saint-Germain c’est toujours le silence radio absolu depuis mardi dernier, et les propos de Nasser Al-Khelaifi sur des négociations en cours avec Nice. Un accord a bien été trouvé entre les deux équipes de Ligue 1, mais également avec Christophe Galtier, qui devrait signer un contrat de deux ans avec une option pour une saison supplémentaire. Cependant, et c’est encore et toujours le facteur bloquant, il faut que le PSG règle le cas Mauricio Pochettino. Du côté de Nice-Matin, on précise cependant que Christophe Galtier devrait s’engager « dans les prochaines heures » au Paris Saint-Germain, le dénouement du feuilleton de ce début d'été est proche.