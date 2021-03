Mercato : Ratcliffe rêve de l'énorme coup Lloris à Nice !

Dans : OGCN.

Dans le viseur de Manchester United en cas de départ de David De Gea, Hugo Lloris fait également rêver l’OGC Nice selon le Daily Telegraph.

Et si l’improbable retour d’Hugo Lloris à Nice constituait la principale sensation du mercato estival ? Tandis que le journal L’Equipe indiquait dans son édition du jour que l’international tricolore était ciblé par Manchester United, la presse anglaise dévoile que l’OGC Nice rêve de rapatrier Hugo Lloris, formé au Gym et dont le contrat avec Tottenham expirera au mois de juin 2022.

Le propriétaire azuréen Jim Ratcliffe serait convaincu par l’opportunité sportive et marketing de recruter le capitaine de l’Equipe de France, et pourrait mettre les moyens afin de boucler un deal d’envergure. Ce retour symbolique ferait bien sûr l’effet d’une bombe en Ligue 1. Reste maintenant à voir si Hugo Lloris, qui reste très ambitieux sportivement en dépit de ses 34 ans, sera d’accord pour revenir en Ligue 1, qui plus est dans un club qui ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine…