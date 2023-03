Mercato : Encore un gros coup à Arsenal pour Nice ?

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Après avoir obtenu le prêt de Nicolas Pépé l’été dernier, l’OGC Nice pourrait de nouveau se servir à Arsenal lors du prochain mercato.

Les clubs de Ligue 1 sont décidément friands des jeunes cracks d’Arsenal. Après William Saliba et Nuno Tavares à l’OM, Folarin Balogun au Stade de Reims ou encore Nicolas Pépé à l’OGC Nice, un nouveau talent des Gunners pourrait débarquer en France la saison prochaine. Et ce sont de nouveau les Aiglons qui sont concernés, mais cette fois pour une signature permanente et non un prêt. A en croire les informations de CBS Sports, la direction sportive de l’OGC Nice est très intéressée par Reiss Nelson, véritable héros de l’équipe de Mikel Arteta ce week-end avec le but de la victoire face à Bournemouth dans le temps additionnel à l’Emirates Stadium, offrant trois points ultra précieux à Arsenal dans la course au titre. En fin de contrat avec Arsenal en juin prochain, Reiss Nelson suscite un intérêt prononcé du Gym.

Nice cible Reiss Nelson au mercato

Ironie du sort, Reiss Nelson pourrait débarquer à Nice dans le but de combler le départ d’un certain… Nicolas Pépé, qui va effectuer son retour de prêt à Arsenal en juin prochain. A priori, il y a peu de chances que l’ex-attaquant de Lille signe définitivement à Nice, les Gunners ayant la volonté de lui redonner sa chance. Pour combler ce départ handicapant, les Aiglons ont flashé sur Reiss Nelson, d’autant que sa situation contractuelle est très avantageuse. En fin de contrat en juin 2023, l’Anglais de 23 ans n’a toujours pas prolongé à Arsenal et peut d’ores et déjà discuter avec les clubs intéressés par ses services dans l’optique de la saison prochaine. C’est le cas de Nice, mais également de Brighton, très chaud dans ce dossier et prêt à offrir un gros salaire à Nelson ainsi que la possibilité de briller en Premier League, sous les yeux des cadors du championnat anglais. Reste maintenant à voir si le Gym parviendra à rafler la mise avec ce joueur, héros des Gunners ce week-end mais très peu utilisé depuis le début de la saison par Mikel Arteta (8 matchs, 3 buts).