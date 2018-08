Mercato : Ben Arfa, Belhanda, Trapp, l'incroyable rêve de Nice !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, PSG.

L'OGC Nice vit un début de saison calamiteux, avec un seul point pris en trois matches et surtout deux défaites à l'Allianz Riviera dont une très lourde (0-4) samedi contre Dijon. Conscient qu'il devait apporter des renforts à Patrick Vieira, et pas que Mario Balotelli dont la suspension est terminée, le président du Gym espère pouvoir frapper au moins deux grands coups d'ici vendredi minuit et la fin du mercato 2018. Et pour cela Jean-Pierre Rivère aurait demandé aux investisseurs chinois de mettre la main au porte-monnaie. « Selon nos informations, un appui financier des actionnaires chinois ne serait pas à exclure dans les dernières heures du mercato pour décanter l’un de ces deux dossiers offensifs. C’est du moins espéré », explique Nice-Matin à la veille du dernier jour du marché des transferts.

Ce jeudi, le quotidien régional affirme en effet que l'OGC Nice souhaite s'offrir deux joueurs, à savoir Hatem Ben Arfa, libre et qui peut donc signer au-delà de la deadline du mercato ou bien Younès Belandha, qui évolue actuellement à Galatasaray, mais également Kevin Trapp, le troisième gardien de but du Paris Saint-Germain. Outre l'aide financière chinoise, la vente d'Arnaud Souquet, pour 5ME, pourrait permettre de réaliser ces opérations spectaculaires.