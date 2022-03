Mercato : Amine Gouiri vendu cet été, Nice ouvre la porte

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Encore très bon face à Versailles mardi soir, Amine Gouiri est sans conteste l’homme fort de l’OGC Nice cette saison.

Le buteur formé à l’Olympique Lyonnais totalise pour l’instant 12 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, un bilan déjà très bon qu’Amine Gouiri ne devrait pas peiner à alourdir d’ici la fin du championnat. Titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, celui qui n’a été acheté que pour 7 millions d’euros en provenance de l’OL est désormais valorisé à plus de 40 millions d’euros par le Gym. Et tandis que son profil excite les clubs allemands et anglais, l’OGC Nice ne se refuse pas de le vendre lors du prochain mercato. Dans un entretien accordé à RMC, Julien Fournier a reconnu qu’à l’instar de Khephren Thuram, Amine Gouiri aura un jour l’occasion de rejoindre un club plus huppé que Nice afin de se développer davantage.

Gouiri ne sera pas retenu en cas de grosse offre

« Je ne sais pas répondre à ces questions, car elles sont tellement éloignées de notre quotidien aujourd’hui. Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite » a déclaré Julien Fournier au sujet d’Amine Gouiri, lequel laisse d’immenses regrets à l’Olympique Lyonnais, où les supporters ne se sont toujours pas remis de son départ. Il faut dire que les suiveurs de l’OL et de son centre de formation étaient nombreux à réclamer la mise en avant d’Amine Gouiri dans la capitale des Gaules, ce qui n’a jamais été fait et qui a provoqué le départ de l’international espoirs français vers la Côte d’Azur.