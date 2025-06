Man United avant tout, Ratcliffe dépouille Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer l’effectif à la disposition de Ruben Amorim à Manchester United, Jim Ratcliffe pourrait piocher à Nice. Les Red Devils sont très intéressés par Marcin Bulka, lequel est ouvert à un départ.

Après une saison catastrophique, Manchester United est dans l’obligation de se montrer actif sur le marché des transferts. Chaque poste ou presque doit être renforcé, à commencer par celui de gardien de but. Le courant ne passe pas entre Ruben Amorim et André Onana, et un départ du Camerounais est clairement dans les tuyaux. Pour le remplacer, les Red Devils ont déjà une idée bien précise en tête. Elle risque de ne pas plaire aux supporters de l’OGC Nice, dont Jim Ratcliffe est le propriétaire en plus d’être l’un des actionnaires principaux de Manchester United.

🚨 EXCL. Manchester United is now looking for a new GK. 🇵🇱💫



25 yo OGC Nice GK Marcin Bułka among interests.



Marcin Bułka is open to a move this summer as he has already asked to leave Nice. pic.twitter.com/pI1Gm6sjjF — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 11, 2025

Et pour cause, Ben Jacobs et Sports Zone révèlent conjointement que le pensionnaire d’Old Trafford souhaite recruter Marcin Bulka. Il est également précisé que le gardien polonais passé par le Paris Saint-Germain est très ouvert à un départ de l’OGC Nice cet été, et qu’il verrait logiquement d’un très bon oeil un départ vers Manchester United, avec une forte augmentation salariale à la clé et la possibilité de découvrir la Premier League à 25 ans. En fin de contrat avec Nice dans un an (juin 2026), l’homme aux 5 sélections avec la Pologne est aussi courtisé par l’Olympique de Marseille et Aston Villa.

Manchester United se jette sur Bulka

Mais on imagine que si c’est le Manchester United de Jim Ratcliffe qui venait à rafler la mise, les supporters niçois auraient de quoi l’avoir mauvaise contre le patron de leur club. Il sera par ailleurs intéressant de voir quel sera le prix d’un potentiel transfert de Marcin Bulka de Nice à Manchester United lors de ce mercato, si le deal venait à se concrétiser. L’intérêt est en tout cas réciproque et pour les Aiglons, il va être crucial de se pencher sur la recherche d’un nouveau gardien dans les semaines qui viennent.