L1 : Nicolas Pépé arrive à Nice, l'énorme coup du Gym

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Trois ans après avoir quitté Lille pour Arsenal moyennant 80 millions d'euros, Nicolas Pépé revient en Ligue 1. L'OGC Nice et les Gunners ont trouvé un accord.

Les supporters d’Arsenal avaient eu un énorme espoir lorsqu’en 2019, les dirigeants de leur club avaient accepté de lâcher 80 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant international ivoirien de Lille. Mais il faut le reconnaître, à deux ans de la fin de son engagement avec les Gunners, Nicolas Pépé n’a engendré que des déceptions. Rien que la saison passée, l’ancien joueur du LOSC a marqué un seul but en Premier League, cela en 20 matchs. Décidé de faire de la place dans son vestiaire, Mikel Arteta a donc accepté le principe d’un prêt du joueur de 27 ans, et c’est l’OGC Nice qui a raflé la mise comme L’Equipe et Nice-Matin le confirment. Nicolas Pépé avait accepté de rejoindre le Gym, qui appartient au milliardaire anglais Jim Ratcliffe, ce qui a probablement facilité les négociations.

Nicolas Pépé prêté sans option d'achat à Nice

Cependant, Leicester étant récemment venu aux renseignements, l’accord avait été mis de côté. De son côté, Arsenal privilégiait un club extérieur à la Premier League et une solution a été trouvée avec Nice, Nicolas Pépé ayant poussé aussi dans ce sens. Si le club azuréen n’a pas eu gain de cause concernant la possibilité d’avoir une option d’achat dans ce contrat de prêt, il a obtenu que le club anglais paie une partie des 650.000 euros touchés chaque mois par Nicolas Pépé à Arsenal, l'attaquant ayant aussi accepté de faire un effort dans ce domaine pour finaliser le deal. A priori l'opération n'étant pas encore officialisée, le joueur ivoirien ne pourra pas disputer le match contre l'Olympique de Marseille ce week-end à l'Allianz Riviera.