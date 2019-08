Officiel : Arsenal annonce Nicolas Pépé pour 80 ME

Dans : Mercato, LOSC, Premier League.

C’est le transfert de l’été pour le moment en Angleterre, et c’est Arsenal qui se le paye. Le club londonien a annoncé la signature de Nicolas Pépé en provenance de Lille. Un transfert qui se monte à 80 ME, et permet aux Gunners de présenter une ligne d’attaque prometteuse avec Aubameyang et Lacazette. De son côté, le LOSC effectue une très bonne vente pour l’une des révélations de la saison passée en Ligue 1, qui était suivie par de nombreux clubs européens, dont le Bayern Munich, Naples, l’Inter Milan et Liverpool. L’international ivoirien s’est engagé pour cinq saisons à Arsenal avec ce transfert historique. Il est en effet la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 et du LOSC bien évidemment, mais aussi le plus gros achat de l'histoire d'Arsenal.