L1 : L'OGC Nice stoppe finalement ses entraînements

Dans : OGCN.

L'OGC Nice a annoncé ce dimanche midi que la décision avait été prise de stopper les entraînements, alors que Patrick Vieira et ses joueurs avaient continué à travailler depuis vendredi.

Une décision que le Gym a expliqué dans un communiqué. « Compte-tenu de l'évolution de la situation sanitaire (passage au stade 3 signifiant la fermeture de nombreux lieux accueillant du public et la limitation des regroupements en général), l'activité et les entraînements collectifs de l'équipe pro, qui devaient initialement reprendre ce lundi, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, les soins sont maintenus pour les blessés qui seront convoqués individuellement. Dans l'attente de la reprise des entraînements au club, un programme d'entretien athlétique individualisé sera transmis à chaque joueur pour anticiper de la meilleure façon le retour prochain à la compétition. L’OGC Nice les a informés ce dimanche de ces modifications, et leur a donné pour instructions de ne pas voyager (pour réduire les risques de contamination, et éviter de se trouver bloqués en dehors de Nice en cas d'interruption d'activité des moyens transports), de rester perpétuellement joignables et disponibles, et, de manière générale, de respecter les consignes des autorités concernant le confinement et l'adoption de comportements responsables », indique l'OGC Nice.