L1 : Favre en danger, Pochettino vers Nice !

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Menacé après le début de saison catastrophique de Nice, Lucien Favre est en danger, d’autant plus que les Aiglons ont Mauricio Pochettino dans le viseur.

Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a deux mois, Mauricio Pochettino va-t-il rebondir rapidement en France ? C’est une possibilité à ne pas négliger selon les informations de Foot Mercato, qui dévoile en ce début de semaine que l’entraîneur argentin est une piste de tout premier ordre de l’OGC Nice, en quête d’un successeur à Lucien Favre, lequel ne fait pas du tout l’unanimité sur la Côte d’Azur après le début de saison cataclysmique des Aiglons. Treizième avec seulement deux victoires et déjà quatre défaites en championnat, Nice a de nouveau perdu contre Angers ce week-end. Une défaite qui pourrait bien être celle de trop pour le Gym et pour Lucien Favre, menacé comme rarement malgré l’attachement et la confiance que lui porte le président Jean-Pierre Rivère.

Le salaire XXL de Pochettino ne pose pas de problème

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.



Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Le président niçois n’est cependant pas le seul à décider à Nice et il se pourrait qu’il ne puisse rien faire pour sauver le soldat Lucien Favre. C’est ainsi que l’état-major du Gym et d’Ineos ont commencé à sonder le marché des entraîneurs libres. L’un d’entre eux plait énormément au club niçois, il s’agit de Mauricio Pochettino. Preuve que l’Argentin séduit au Gym, un rendez-vous aura lieu ce mardi entre l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et certains membres importants de l’état-major de l’OGC Nice. A en croire Foot Mercato, le Gym sera en mesure de répondre aux exigences financières de l’entraîneur argentin. Le salaire XXL que percevait Mauricio Pochettino au PSG ne serait donc pas un frein à sa venue sur la Côte d’Azur, preuve que la direction niçoise est prête à mettre les moyens pour bâtir une équipe compétitive à court terme. Reste maintenant à voir si sportivement, Mauricio Pochettino s’engagera dans un projet encore bancal, avec une équipe qui se contente simplement de la Conférence League cette saison et qui aura bien du mal à accrocher la Ligue des Champions à la fin de la saison au vu du retard déjà accumulé.