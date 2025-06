Juma Bah préfère Nice à Lyon

Dans : OGC Nice.

Prêté pour la deuxième moitié de saison par Manchester City à Lens, Juma Bah va encore une fois être prêté en Ligue 1. Le défenseur central préfère Nice à l'OL.

Son nom a circulé à l'Olympique Lyonnais la semaine passée, puisqu'il se disait que le prêt de Juma Bah avait été envisagé dans le cadre du transfert de Rayan Cherki chez les Cityzens. Mais, le club de John Textor n'était pas seul sur le coup, car l'OGC Nice avait également le souhait de se faire prêter le défenseur international sierraléonais de 19 ans. Et sur les réseaux sociaux, Juma Bah a envoyé un premier signal en se mettant ce lundi à suivre l'OGC Nice. Un choix qui est confirmé par L'Equipe, le quotidien sportif révélant qu'avec l'accord du joueur, les négociations avaient bien avancé pour le Gym avec Manchester City. Convaincu que Juma Bah continuera sa progression en Ligue 1, après plusieurs mois positifs à Lens, le club de Pep Guardiola est proche de valider l'opération.

Jumah Bah a choisi Nice

Du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a compris que Juma Bah était tenté par l'OGC Nice, on a d'ores et déjà tourné la page concernant le défenseur central de Manchester City. Hugo Guillemet précise que l'OL a décidé de faire confiance à Clinton Mata. Seul problème, le défenseur international angolais de 32 ans n'a plus qu'un an de contrat avec le club de John Textor. Sa prolongation de contrat est donc un impératif, du moins si l'Olympique Lyonnais a la ferme intention d'installer durablement Clinton Mata au coeur de sa défense, cela en accord avec Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnasi ont donc entamé des négociations et pensent qu'elles devraient aboutir à un accord rapide avec celui qui cette saison a finalement réussi à trouver sa place.