Jonathan Clauss à la Juventus, Nice réfléchit

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

La Juventus a beau avoir renoncé à faire signer Randal Kolo Muani, cela n'empêche pas les dirigeants italiens de s'activer en ce dernier jour du mercato. Jonathan Clauss est dans leur collimateur.

Un an après avoir quitté l'OM pour Nice, Jonathan Clauss pourrait partir du Gym. En effet, en ce dernier jour du mercato d'été, Alfredo Pedulla et Gianluca Di Marzio confirment que la Juventus est entré dans des négociations avec les dirigeants niçois afin de connaître les conditions d'un transfert du défenseur de 32 ans. Igor Tudor apprécie le profil de l'ancien lensois et c'est pour cela qu'il a poussé ses dirigeants à tout faire pour le faire dans ces ultimes heures du marché des transferts.

#Juventus, conferme totali sul tentativo per #Clauss esclusiva di ieri sera https://t.co/FEl2NlgYiV — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 1, 2025

La Juventus attend désormais la réponse de l'OGC Nice, le club azuréen, dont le début de saison en Ligue 1 est médiocre, réfléchissant encore au fait de laisser partir, ou non, Jonathan Clauss, qui n'est entré qu'à l'heure de jeu dimanche lors de la défaite de Nice au Havre.