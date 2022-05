Galtier, son accolade avec Macron fait parler, son avenir aussi

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Trop loin pour jouer le podium sauf miracle sur les trois derniers matchs, l’OGC Nice avait l’occasion de sauver sa saison ce samedi face à Nantes, en finale de la Coupe de France.

Mais c’est une défaite 1-0 qui a sanctionné le match assez triste des Azuréens, qui ont du mal à finir la saison, même s’il sont allés chercher quelques succès au courage en championnat. L’heure n’est pas encore au bilan, mais malgré un recrutement ambitieux, Nice n’a pas forcément réussi à atteindre ses objectifs. Et la soupe à la grimace pourrait déboucher sur une décision surprenante concernant Christophe Galtier. En effet, selon Nice Matin, malgré deux années de contrat restante, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne et de Lille notamment, envisage de quitter la formation azuréenne au mois de juin.

Galtier concerné par le match de mercredi

Les choses vont moins bien depuis le début de l’année et la cassure dans le groupe pourrait être difficile à réparer. Pour le moment, l’idée est de rester concentré sur les trois derniers matchs de la saison, mais un départ de Christophe Galtier en fin de saison représenterait tout de même un sacré coup dur pour l’OGC Nice, qui a bâti son projet autour du technicien français. « On n’a pas fait une grande finale mais on a la chance de pouvoir relever vite la tête. Tant mieux si cela arrive vite, le prochain match contre Saint-Etienne. On a la possibilité de décrocher une place européenne, on va tout faire pour », a prévenu l’entraîneur des Aiglons, qui sait qu’une belle série finale peut permettre à Nice de sauver les apparences, et peut-être aussi pour lui de voir une façon de redorer son blason.

Ah Wé quand même 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/CDKuRKA6hP — Dima Wahid (@wahid8413) May 7, 2022

Car si Galtier a beaucoup fait parler ce samedi soir, c'est par son choix tactique surprenant avec Dolberg, Delort et Gouiri, et aussi sa longue accolade de soutien à Emmanuel Macron au moment de la présentation des équipes. Ses mots chaleureux envers le président de la République ont fait le tour de la toile, et ont plus fait parler que la performance de son équipe ce samedi soir.