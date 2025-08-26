Clauss déprime, Nice lui offre une prolongation

Dans : OGC Nice.

Par Hadrien Rivayrand

L'OGC Nice ne manque pas de travail au mercato. Jonathan Clauss voulait plus que jamais quitter le Gym mais finalement, il va bien rester chez les Aiglons.

Nice souffle le chaud et le froid en Ligue 1 mais veut pouvoir compter sur un effectif impliqué et motivé à l'idée de réaliser une belle saison. Cette fin de mercato estival est celle de tous les dangers pour certains clubs. L'OGC Nice sait que certains de ses joueurs sont courtisés. C'est le cas de Jonathan Clauss. L'international français voulait même rejoindre le Bayer Leverkusen. L'ancien de l'OM s'était totalement entendu sur les bases d'un contrat avec l'écurie allemande. Malheureusement pour lui, le Bayer n'a pas réussi à convaincre les Aiglons de lâcher leur latéral droit.

C'est fini, Clauss ne partira pas au Bayer Leverkusen

Selon les informations de L'Equipe, Jonathan Clauss ne partira en effet pas de Nice cet été. Nice et Leverkusen ne parviendront pas à un accord. Le média fait état de trois propositions différentes : une première écrite de 4 millions d'euros, une deuxième de 6,25 millions d'euros et une troisième, orale celle fois-ci, de 7,5 millions d'euros. Compte tenu de la situation, la formation azuréenne va désormais proposer au Français de prolonger son contrat, alors que ce dernier expire en juin 2026. Reste à savoir ce que décidera de faire Clauss, surtout à quelques mois seulement d'une Coupe du monde à jouer potentiellement avec les Bleus. Le Bayer Leverkusen n'a de son côté pas tardé à trouver son bonheur puisque le joueur du Real Madrid, Lucas Vazquez, va rejoindre la formation allemande. Une très belle pioche pour l'écurie de Bundesliga, amputée de nombreux joueurs cet été mais également de son entraineur Xabi Alonso, parti au Real Madrid et remplacé par Erik ten Hag.