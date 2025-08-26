Nice fait capoter le départ de Clauss

Dans : OGC Nice.

Tout proche de rejoindre le Bayer Leverkusen, Jonathan Clauss va finalement rester à Nice. Le transfert de l’international français a capoté en raison des exigences trop importantes du Gym dans ce dossier.

Désireux de quitter l’OGC Nice après une seule saison sur la Côte d’Azur, Jonathan Clauss était tout proche d’un départ au Bayer Leverkusen. Une piste forcément très séduisante pour l’international français, très motivé à l’idée de découvrir la Bundesliga et de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Un accord avait rapidement été trouvé entre Clauss et le Bayer Leverkusen et il n’y avait plus qu’à attendre le dénouement du feuilleton pour l’ancien joueur de l’OM. Ce dernier va tomber de haut puisque selon les informations de Kicker, son transfert a définitivement capoté.

Le Bayer Leverkusen lâche la piste Clauss

En cause, les exigences financières trop importantes du Gym. Nos confrères allemands expliquent que Nice a demandé une somme jugée excessive par le Bayer Leverkusen pour un joueur de 32 ans en fin de contrat en juin 2026. Les chiffres n’ont pas encore filtré, mais le champion d’Allemagne 2024 s’est retiré de la course à la signature de Jonathan Clauss, estimant que les conditions n’étaient pas réunies sur le plan financier. Un énorme coup dur pour le défenseur de l’équipe de France, lequel se voyait déjà porter un autre maillot rouge et noir cette saison, celui du Bayer Leverkusen. De son côté, Franck Haise ne crachera pas sur un joueur tel que Jonathan Clauss et se réjouira sans doute de pouvoir le conserver. La question est simplement de savoir dans quel état moral il va retrouver l’ancien Marseillais à l’entraînement cette semaine.