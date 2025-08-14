Accord trouvé avec Lens, le gros coup de Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Lancé à la recherche d’un milieu de toute urgence après l’échec de la piste Mahdi Camara, l’OGC Nice a bouclé la venue d’Abdul Samed en provenance du RC Lens pour 2,5 millions d’euros.

Les dirigeants de l’OGC Nice ont le moral dans les chaussettes ces derniers jours. Il y a de quoi déprimer, après l’élimination sans vraiment exister contre le Benfica Lisbonne en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, puis avec le transfert avorté de Mahdi Camara. Annoncé tout proche du Gym, l’ex-milieu de terrain du Stade Brestois a pris au dernier moment la direction du Stade Rennais, plus offrant que le club détenu par Ineos. Franck Haise va toutefois retrouver le sourire ce jeudi puisque le journaliste Fabrice Hawkins annonce qu’un milieu de terrain va arriver à l’OGC Nice dans les prochaines heures.

🚨Excl Salis Abdul Samed arrive à Nice !

Prêté à Sunderland la saison passée, le milieu défensif va quitter Lens pour signer à Nice. Contrat de 3 ans. Transfert d'environ 2,5M€ + % à la revente.



Franck Haise qu'il a connu à Lens voulait le faire venir chez les Aiglons ☑️ pic.twitter.com/7Uu8pOAyVp — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 14, 2025

Et c’est un joueur que l’entraîneur niçois connaît bien car il s’agit de Salis Abul Samed. Ancien taulier du RC Lens version Franck Haise, le joueur prêté l’an passé à Sunderland débarque à Nice dans le cadre d’un transfert à 2,5 millions d’euros en plus d’un pourcentage à la revente. Le journaliste de RMC précise qu’il s’agit d’un choix de Franck Haise, qui souhaitait travailler de nouveau avec Salis Abul Samed après leur collaboration réussie à Lens il y a deux ans. Un renfort important pour Nice alors que Pablo Rosario a quitté le Gym et que Tanguy Ndombele est de nouveau plombé par les blessures. De quoi redonner un peu le moral aux supporters azuréens, qui ont appris plus tôt dans la journée que leur club était officiellement en vente, Ineos ayant l’intention de se désengager.