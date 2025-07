Une vente à 22 ME, Nantes réalise un hold-up

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

Très convoité malgré son inexpérience, Nathan Zézé va rapporter gros au FC Nantes. Le club nantais s’apprête à boucler la vente de son défenseur central à Villarreal pour 22 millions d’euros. Une sacrée recette pour les finances des Canaris.

Le FC Nantes s’apprête à frapper fort dans le sens des départs. Sauf rebondissement, le club de Waldemar Kita va toucher le jackpot pour Nathan Zézé. Le défenseur central âgé de 20 ans possède une énorme cote sur le marché des transferts. L’hiver dernier, on l’annonçait sur les tablettes de l’Inter Milan. Puis les Anglais de Bournemouth ont tenté d’obtenir sa signature en début de mercato estival. Toutes ces rumeurs annonçaient déjà un montant XXL en cas de départ. Une tendance confirmée ce vendredi.

🚨#FCNantes 🟡🟢



🎯Offre de 22 M€ de Villarreal pour Nathan Zeze



⚠️ Neom a également fait une offre légèrement inférieure (20 M€ )



avec @Santi_J_FM https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/HzRs0rjM67 — Sébastien Denis (@sebnonda) July 25, 2025

Le quotidien régional Ouest-France, qui révèle les mêmes informations que Foot Mercato, annonce une offre de Neom à hauteur de 20 millions d’euros. Le montant a de quoi faire saliver mais le club saoudien n’a pas transmis la meilleure offre pour Nathan Zézé. La proposition la plus élevée vient d’Espagne, et plus précisément de Villarreal. Le Sous-marin jaune a proposé de conclure le transfert pour 22 millions d’euros ! C’est donc le pensionnaire de Liga qui tient la corde et qui devrait enregistrer la signature de l’international Espoirs français.

Villarreal prend un risque

On peut parler d’un gros coup pour le FC Nantes sachant que son pur produit ne possède pas une très grande expérience au haut niveau. Depuis le début de sa jeune carrière, le Canaris n’a disputé que 32 matchs en Ligue 1, dont seulement 18 la saison dernière à cause d’une fracture de la cheville. Villarreal va donc tenter un sacré pari et les dirigeants nantais ne s’en plaindront pas. Après ça, la vente de l’attaquant Matthis Abline, notamment convoité par le Paris FC, ne sera vraiment pas une obligation.