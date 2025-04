Pierre Sage bientôt entraîneur du FC Nantes ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1, mais du côté de Waldemar Kita on semble vouloir préparer l'avenir. Le nom de Pierre Sage circule pour remplacer Antoine Kombouaré sur le banc nantais.

Battu en toute fin de match vendredi soir à Rennes, le FC Nantes recevra le PSG mardi à la Beaujoire, ce qui n'est pas le meilleur scénario pour prendre des points. Pourtant, les Canaris ont besoin de faire le plein au moment où le maintien dans l'élite n'est pas du tout certain. Cependant, du côté des dirigeants nantais, l'heure est déjà venue de réfléchir à la saison prochaine et l'hypothèse d'un nouveau changement d'entraîneur reprend de l'ampleur. Ce dimanche, Mohamed Toubache Ter lance une bombe en évoquant implicitement le fait qu'Antoine Kombouaré sera remplacé par Pierre Sage, l'entraîneur français limogé brutalement cet hiver de l'Olympique Lyonnais par John Textor. « Prochainement, Nantes pourrait être Sage… », annonce l'insider.

Nouvelle révolution au FC Nantes ?

Dans une interview récente accordée à The Athletic, Pierre Sage avait confié être très pressé de reprendre le chemin des terrains de football, et le technicien français de 45 ans avouait être tenté par une expérience de l'autre côté de la Manche. « Je veux reprendre la saison prochaine, en France ou ailleurs en Europe, idéalement dans les cinq grands championnats. Mon rêve est de travailler en Angleterre, car je pense que c’est le meilleur pays et le meilleur championnat. La deuxième division (Championship) est également un bon championnat », avait confié, dans le média anglais, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Même si le FC Nantes n'évolue pas en Premier League, un retour aux affaires avec un club emblématique et populaire comme l'est le FC Nantes serait un beau challenge. En plus, Pierre Sage est habitué à bosser avec un propriétaire très exigeant et parfois un peu difficile à comprendre.