Officiel ‍: Nantes boucle une vente historique

Par Guillaume Conte

C’est le plus gros transfert de l’histoire du FC Nantes. Le jeune et prometteur Nathan Zeze a signé pour le Neom FC, club promu en Arabie saoudite mais potentiellement le plus riche au monde puisque détenu le Royaume donne un budget illimité à la mégapole futuriste en construction. Le club qui a déjà fait signer Alexandre Lacazette et Marcin Bulka, a déboursé 23 millions d’euros bonus compris ce qui en fait le plus gros transfert de l’histoire des Canaris. Le joueur, voit lui son salaire être multiple par 10.