Nantes ‍: Zeze en Arabie Saoudite, le coup de tonnerre

Par Corentin Facy

Malgré une belle offre de Villarreal, Nantes et Nathan Zézé vont finalement donner suite à l’offensive du club saoudien du Neom SC.

Très courtisé depuis plusieurs mois, le prometteur défenseur central Nathan Zézé a vu son nom associé à l’Inter Milan ou encore à Bournemouth depuis janvier dernier. Les intérêts du club anglais et du finaliste de la Ligue des Champions n’ont pas abouti, mais le défenseur central du FC Nantes a quand même reçu des sollicitations cet été. Villarreal a notamment offert 14 millions d’euros plus 4 millions d’euros de bonus aux Canaris pour recruter l’international espoirs français, et ce dernier était réceptif à l’intérêt du club du sous-marin jaune.

Nathan Zézé déchire son accord avec Villarreal

Selon les informations de L’Equipe, la piste espagnole n’est cependant plus la plus chaude. Le quotidien national affirme que c’est finalement les Saoudiens du Neom SC qui vont rafler la mise. Un accord a en effet été trouvé avec le FC Nantes pour le transfert de Nathan Zézé contre 20 millions d’euros en plus de bonus à la revente. La volonté du joueur de rejoindre Villarreal aurait pu faire capoter l’opération mais contre toute attente, le défenseur central nantais a donné son accord pour rejoindre l’Arabie Saoudite, où un salaire colossal lui a été offert.

Element non négligeable, Nathan Zézé retrouvera plusieurs visages connus au Neom SC à commencer par l’entraîneur français Christophe Galtier mais aussi Alexandre Lacazette ou encore Marcin Bulka. Nantes va de son côté déboucher le champagne en réalisant la plus grosse vente de son histoire. Plus globalement, le mercato nantais prend une tournure très rémunératrice car avant même la vente de Nathan Zézé pour 20 millions d’euros, les Canaris avaient vendu Simon, Douglas Augusto, Castalletto et Chirivella… pour 20 millions d’euros. Waldemar Kita peut jubiler, même s’il faudra remplacer intelligemment tout ce beau monde pour offrir à Luis Castro un effectif digne de ce nom.