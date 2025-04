Nantes ‍: Un joueur se fait démolir à Rennes

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Le FC Nantes a bien failli prendre un point samedi soir à Rennes, dans ce qui aurait été un bel hold-up, mais un but breton en toute fin de match a finalement fait la différence. Un joueur des Canaris prend cher.

Nantes va devoir batailler jusqu'au bout pour arracher son maintien, car après sa défaite à Rennes (2-1), le club de Waldemar Kita ne compte que trois points d'avance sur Le Havre, qui se déplace à Paris ce samedi. Alors que le club d'Antoine Kombouaré recevra le PSG mardi prochain, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le bilan de la défaite au Roazhon Park est maigre, et forcément, comme toujours, on cherche des coupables après une performance aussi médiocre en matière de qualité de jeu. Et ce samedi, c'est Sorba Thomas, l'ailier international gallois, qui prend cher. Remplacé par Coco après 34 minutes du jeu, alors qu'il prenait la marée, Thomas est attaqué... et son entraîneur aussi.

Koumbouaré s'est planté avec Sorba Thomas

#FunFact Avec son expulsion à la 57e, Marcus Coco a réussi à passer encore moins de temps sur le terrain que Sorba Thomas qu'il a remplacé à la 34e tellement il était nul. #SRFCFCN — Frédéric Happe (@HappeFrederic) April 18, 2025

Alors que Marcus Coco était lui expulsé à la 57e après un geste stupide, Sorba Thomas se doutait bien qu'il allait devoir assumer sa prestation désastreuse face à Rennes. Dans Ouest-France, le joueur prêté par Huddersfield se fait salement critiquer. « Kombouaré n’avait visiblement pas compris à Nice que le Gallois ne sait pas défendre. Il a mis une demi-heure à le constater à Rennes, avant de le sortir. L’ailier de formation, complètement à la rue, avait eu le temps de se faire mystifier par Truffert (entre autres) », écrit le quotidien régional. De son côté, l'entraîneur du FC Nantes a assumé sa décision de rapidement faire sortir le joueur gallois, qui n'a pas esquissé la moindre réaction en sortant du terrain.

« C'est un choix, parce que je n'étais pas content de sa première période. Il est impliqué sur le but, comme à Nice. Pendant la semaine, je lui ai parlé spécialement à la vidéo, en lui disant qu'il y aurait des un-contre-un, qu'il faudrait faire ce qu'il faut. Il y a de la concurrence à tous les postes, il faut être prêt », a fait remarquer un Antoine Kombouaré qui va avoir du travail pour remettre tout le monde dans le bon sens avant la réception du PSG mardi prochai à La Beaujoire.