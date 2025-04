L1 ‍: Rennes fait plier Nantes sur la fin

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Roazhon Park

Rennes-Nantes 2-1

Buts : Truffert (24e), Meité (86e) pour Rennes ; Mohamed (54e) pour Nantes

Exclusion : Coco (58e) pour Nantes

Dans un derby tendu, Rennes a pris le dessus sur Nantes in extremis 2-1. Un succès mérité pour des Rennais dominateurs face à des Nantais réduits à 10 pendant une demi-heure.

Dans une saison fade côté rennais comme côté nantais, le derby prenait encore plus d'importance. C'est d'autant plus le cas que les Nantais étaient proches de la zone rouge au coup d'envoi. Nantes démarrait avec confiance mais Amian plombait les siens avec une passe en retrait ratée. Lopes fauchait Al Tamari et concédait un penalty. Kalimuendo ratait son tir à cause d'un double-contact et se voyait refuser le but. Un coup dur pour Rennes ? Pas vraiment car les hommes de Beye accéléraient le rythme. Lopes devait réaliser un superbe double arrêt devant Fofana et Kalimuendo. Un exploit puisque l'ancien lyonnais s'était blessé sur le penalty concédé.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜, le derby est Rouge et Noir ✅



Auteur de son premier but en professionnel, Kader Meïté offre la victoire aux Rennais sur le gong 🔥



≡ #SRFCFCN 2-1 pic.twitter.com/mHm2HcIL2H — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 18, 2025

Après une forte pression rennaise, Nantes cédait sur une frappe croisée de Truffert. Le score en restait là au repos. Un moindre mal puisque Rennes frappait deux fois la barre. Après le repos, Nantes surprenait son hôte avec un but de Mohamed. Cependant, les efforts nantais étaient réduits à néant par le pétage de plomb de Coco, auteur d'un vilain coup de coude sur Truffert. Il était exclu après appel du VAR. Rennes poussait face à une équipe nantaise retranchée derrière. Le but victorieux venait finalement d'une tête de Meité et une faute de main de Carlgren, le remplaçant de Lopes. 2-1, Rennes prend la 10e place et se sauve quasi officiellement. 13e, Nantes continuera de trembler.