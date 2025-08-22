Nantes ‍: Un international allemand arrive en prêt

Dans : FCN.

Par Mehdi Lunay

Le FC Nantes a finalisé l'arrivée d'un défenseur central en la personne d'Armel Bella-Kotchap en provenance de Southampton.

Nantes va tenter un pari intéressant en cette fin de mercato. Pour renforcer leur secteur défensif, les Canaris misent sur l'ancien grand espoir du football allemand Armel Bella-Kotchap. Le joueur de 23 ans va signer chez les Nantais selon les informations de Fabrizio Romano. Le spécialiste italien du mercato affirme que le FCN et Southampton se sont mis d'accord pour un prêt avec option d'achat. Une issue logique pour Bella-Kotchap, plus vraiment dans les plans des Saints depuis plusieurs mois. Il y a deux ans, il avait déjà été prêté au PSV Eindhoven. Nantes va mettre la main sur un joueur au CV fourni puisque Bella-Kotchap a joué deux fois avec l'Allemagne, faisant même partie de la sélection d'Hansi Flick pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.