Nantes ‍: Simon va refuser l’OM et Rennes

Par Hadrien Rivayrand

Moses Simon est annoncé sur le départ du FC Nantes. Mais le Nigérian pourrait finalement décider de rester chez les Canaris.

Le FC Nantes s'est fait peur la saison passée en Ligue 1 mais a finalement su sauver sa peau. Les Canaris espèrent avoir des autres ambitions que le maintien dans quelques mois. Le prochain marché des transferts sera déterminant pour le futur des Nantais. Le club aimerait bien garder certains joueurs courtisés. C'est le cas avec Moses Simon. L'international nigérian est très courtisé, notamment en Ligue 1 avec des intérêts de Rennes et l'OM. En Angleterre, Everton est sur son profil. Mais l'attaquant des Canaris devrait bel et bien rester à Nantes malgré son contrat qui se terminera en juin 2026.

Moses Simon et le FC Nantes, ça va encore continuer ?

Selon des informations relayées par LiveFoot, Moses Simon ne veut pas trop se mettre en danger avant de disputer la Coupe du monde avec le Nigéria dans un an. Il souhaite aussi mettre toutes les chances de son côté pour obtenir le passeport français, qu'il convoite depuis pas mal de mois déjà. En 2026, il serait alors libre de signer où bon lui semble. Surtout que de nombreuses équipes devraient une nouvelle fois pousser pour le recruter. En attendant, le FC Nantes pourra donc garder un joueur international et très important dans son collectif. Nul doute que le Nigérian sera aussi attentif au mercato qui sera réalisé par le club nantais. Les fans et observateurs des Canaris pestent contre la politique menée par Waldemar Kita. Ce dernier souhaite néanmoins rester. Mais il sera logiquement attendu au tournant par les amoureux d'un club qui peine à exister en Ligue 1 depuis pas mal de temps déjà.