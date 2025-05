Everton le drague, Moses Simon fait un clin d'oeil à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Souvent cité dans les petits papiers de l'OM, l'ailier de Nantes Moses Simon est en contact avec Everton mais n'exclut pas de rester en Ligue 1 en cas de beau projet pour lui.

A 28 ans, Moses Simon est un des tauliers de la Ligue 1 en raison de sa régularité, son explosivité et son importance offensive sur ces cinq dernières saisons avec le FC Nantes. L’attaquant nigérian arrive toutefois à un carrefour de sa carrière, avec la possibilité de signer un gros contrat alors qu’il lui reste un an à donner aux Canaris. Avec 8 buts et 10 passes décisives, il continue de faire mal aux défenses du championnat de France, mais son nom est surtout annoncé du coté de la Premier League. Les clubs anglais ont les moyens financiers, et peut être un football plus attractif pour lui, qui adore les duels sur tout le couloir. Everton s’est ainsi renseigné à son sujet ces dernières semaines.

Moses Simon se sent bien en France

Un soir à La Beaujoire 🎬



Une saison conclue à La Beaujoire par une victoire et un maintien dans l’élite. pic.twitter.com/Sq82F4jLft — FC Nantes (@FCNantes) May 20, 2025

Mais à force de le voir évoluer, l’OM a appris à apprécier le Super Eagle, et se verrait bien en faire un joker de luxe pour la saison prochaine, pour la Ligue 1 comme la Ligue des Champions. Une perspective alléchante qui a le don de faire réfléchir Moses Simon, car ce dernier a précisé dans un entretien avec Sports Boom qu’il se sentait bien France. « Je sais que j’ai quelques clubs intéressés, mon agent m’en a parlé et il est en contact avec quelques clubs. Pour le moment, je suis toujours un joueur de Nantes. J’ai toujours donné tout pour ce club et je respecterai mon contrat. Mais bien sûr, tout joueur a envie de jouer au plus haut niveau possible. La Premier League est l’une des meilleures au monde. Si la bonne offre arrive, qu’elle est bonne pour moi et ma famille, pourquoi pas? Mais je ne suis pas désespéré. Je suis bien, en paix, ici en France. Je veux m’améliorer, que ce soit en France ou en Angleterre », a livré Moses Simon qui ne ferme donc absolument pas la porte à un transfert dans un club français ambitieux.

Les dirigeants marseillais, qui ont pris l’habitude de piocher à Nantes ces dernières années (Rongier, Merlin), ont certainement pris note de cette disponibilité de Moses Simon, conscient qu’il a réussi à bien s’acclimater en Ligue 1 et qu’y poursuivre sa carrière dans un club encore plus ambitieux ne serait pas pour lui déplaire.