Nantes signe un attaquant de 38 ans

Dans : FCN.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes n'aura pas beaucoup de moyens cet été pour se renforcer au mercato. Les Canaris doivent donc envisager des deals bien réfléchis et peu coûteux.

A Nantes, on aborde la nouvelle saison de Ligue 1 avec courage et humilité. Le dernier exercice aurait pu coûter très cher aux Canaris, qui ont validé leur maintien dans la difficulté. Waldemar Kita, toujours mis sous pression par une partie des supporters nantais, sait qu'il sera attendu au tournant lors du marché des transferts. Surtout que Nantes a déjà perdu des joueurs cadres comme Moses Simon ou encore Nicolas Pallois. Afin de renforcer l'équipe, le FC Nantes réfléchit à des arrivées quelque peu surprenantes...

Le FC Nantes mise sur El Arabi

Selon les informations de Ouest France, les pensionnaires de La Beaujoire vont en effet annoncer dans les prochaines heures la venue de Youssef El Arabi. Le Marocain de 38 ans va s'engager jusqu'en juin 2027 avec le FC Nantes. L'attaquant évoluait la saison passée sous les couleurs de l'Apoel Nicosie. Il avait planté 14 buts en 45 matchs disputés toutes compétitions confondues. Youssef El Arabi apportera toute son expérience aux Nantais dans leur mission maintien. Le natif de Caen connait en plus très bien la Ligue 1. Il arrivera libre de tout contrat à Nantes. Une arrivée qui a de quoi surprendre toute de même les fans et observateurs des Canaris, qui voulaient une valeur sûre pour enchainer les buts. Surtout que Nantes pourrait prochainement perdre un certain Matthis Abline. Le mercato estival est encore très loin d'être terminé sur les rives de la Loire. Luis Castro, le nouvel entraineur du club nantais, a encore du pain sur la planche pour construire un vrai collectif.