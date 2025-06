Nantes sans pitié, un joueur historique s'en va

Dans : FCN.

Par Quentin Mallet

Désireux d'insuffler un nouvel élan pour la saison prochaine, le FC Nantes a pris la décision de ne pas prolonger certains cadres de l'effectif. Parmi eux, on retrouve notamment Nicolas Pallois.

C'est un choix très fort effectué le FC Nantes en ce début de mercato. Mais au regard de son âge assez avancé, on pouvait se douter que l'issue de l'histoire serait celle-ci. A 37 ans, Nicolas Pallois a réussi à être un élément indispensable de la formation d'Antoine Kombouaré tout au long de la saison. Le défenseur central, mascotte des supporters canaris, arrive toutefois au bout de sa carrière. Comme l'a indiqué L'Equipe, la direction nantaise a pris la décision de ne pas prolonger celui qui a porté les couleurs des Jaune et Vert pendant huit saisons. Un choix compréhensible et qui rentre dans une logique d'insuffler un nouvel élan à l'effectif.

Pallois pas prolongé, Nantes agit

Arrivé à la fin de son contrat en ce mois de juin, Nicolas Pallois ne poursuivra donc pas l'aventure au FC Nantes. Il n'est pas le seul dans ce cas puisque le quotidien sportif français indique que Marcus Coco n'a pas été prolongé non plus. Deux départs marquants qui indiquent clairement, en plus de l'arrivée d'un nouvel entraineur en la personne de Luis Castro, que le FC Nantes veut se lancer dans un nouveau projet avec un effectif rebâti en profondeur. Autre dossier mercato : les Canaris tentent de conserver Nicolas Cozza, le latéral gauche arrivé du VfL Wolfsburg sous la forme d'un prêt. Un deuxième prêt est à l'étude pour celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Loups.