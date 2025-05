Nantes refuse de mettre 2 ME sur son futur coach

Dans : FCN.

Par Guillaume Conte

Il y a un entraineur de Ligue 2 qui fait saliver deux formations de l'élite. Mais le prix demandé par son club refroidit les prétendants.

Avant le mercato, c’est le jeu des chaises musicales pour les entraineurs en Ligue 1. Toutefois en cette fin du mois de mai, ce n’est pas autant la folie que la saison précédente. Lens et Nantes sont néanmoins à la recherche d’un nouveau technicien en chef. Les deux clubs viennent de refuser la possibilité de faire signer Luis Castro, entraineur en réussite avec Dunkerque cette saison. Le club du Nord demande 2 millions d’euros pour laisser partir le Portugais, ce que ni Lens ni Nantes n’ont voulu mettre sur la table.

🇵🇹 Ni le #RCLens, ni le #FCNantes ne sont prêts à payer les €2M de la clause libératoire figurant dans le contrat de Luis Castro à l’USL Dunkerque. Sa sortie de l’#USLD dépendra de sa capacité à convaincre sa direction de baisser le montant demandé. #mercato #Ligue2 #Ligue1 #RCL… pic.twitter.com/IxTxcdziH0 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 29, 2025

Comme pour les joueurs, les entraineurs ont des contrats et les clubs n’hésitent pas à demander une indemnité pour laisser partir des techniciens qui ont le vent en poupe. Le journaliste Sacha Tavolieri précise que Luis Castro pourrait tenter de convaincre sa direction de faire baisser le prix de sa clause de sortie. Mais à l’heure actuelle, l’entraient passé par les équipes de jeunes du Benfica Lisbonne fait l’objet d’un vif intérêt de la part de ces deux formations de Ligue 1, à condition que son « transfert » se fasse rapidement et pour une somme plus modeste que 2 millions d’euros.