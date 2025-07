Nantes recule devant un transfert à 4 millions

Dans : FCN.

Par Quentin Mallet

Le FC Nantes s'active en coulisses pour densifier son entrejeu. La piste menant à Joris Chotard a toutefois pris du plomb dans l'aile à cause du prix demandé par Montpellier.

Cet été est celui du grand chantier pour le FC Nantes. Après plusieurs années de galère à alterner entre les entraîneurs et la présence d'Antoine Kombouaré qui a fini par lasser tout le monde en fin de saison dernière, le club Jaune et Vert a pour ambition d'éviter de passer une nouvelle année au bord de la relégation. En ce sens, plusieurs mouvements ont eu lieu dans l'effectif, pendant que d'autres sont encore attendus. Après les départs de Pedro Chirivella et Douglas Augusto, la direction nantaise s'active pour densifier son entrejeu. Plusieurs pistes sont explorées, dont une qui mène à Joris Chotard, le milieu de terrain phare de Montpellier. Mais la somme demandée par le nouveau pensionnaire de Ligue 2 a largement refroidi les ardeurs des Canaris.

Nantes recule devant 4 ME

En début de semaine, L'Equipe faisait état d'une prise de renseignements du FC Nantes auprès de Montpellier pour Joris Chotard. Deux jours plus tard, la piste est déjà tombée à l'eau. Comme l'indique le journaliste Marc Mechenoua, le MHSC demande près de 4 millions d'euros pour laisser partir… et Nantes ne pourra pas s'aligner sur cette somme. Une information qui rend dubitatif les supporters nantais qui voient leur club reculer devant un montant qui parait raisonnable pour un joueur de cette qualité. Pour rappel, Nantes a déjà obtenu près de 16 millions d'euros grâce aux différents transferts réalisés jusqu'à présent. A la place, Ouest-France révèle que les Canaris sont sur le point de s'offrir le milieu de terrain sud-coréen Kwon Hyeok-kyu en provenance du Celtic FC. Une piste moins onéreuse.