Nantes recrute un défenseur, c'est une sacrée surprise

Par Claude Dautel

La cellule recrutement du FC Nantes fait preuve d'originalité lors de ce mercato. Cela est encore le cas avec la signature annoncée d'un défenseur déjà passé par le club de Waldemar Kita.

Les Canaris ont tourné une page en décidant de remplacer Antoine Kombouaré par Luis Castro, et désormais, ils doivent donner les moyens à leur entraîneur d'avoir un effectif qui va lui permettre de ne pas jouer le bas de classement tout au long de la saison. Pour l'instant, le mercato nantais vise clairement des joueurs avec une grosse expérience. Et c'est le cas avec Chidozie Awaziem, défenseur international nigérian de 28 ans qui, selon Ouest-France, va signer ce lundi un contrat de trois ans avec le FC Nantes. Et ce nom n'est pas inconnu du côté de la Beaujoire, puisque le joueur a déjà porté le maillot nantais lors d'un éphémère prêt d'une saison. Le FC Porto, club formateur du défenseur, avait en effet prêté le joueur en 2017-2018, sans que cela aille plus loin que cette unique année passée en France.

Nantes fait revenir un ancien défenseur

Depuis, Chidozie Awaziem a connu de nombreux clubs, avant de finalement rejoindre la Major League Soccer et plus précisément Cincinnati, puis les Colorado Rapids en décembre 2024. Sous contrat jusqu'en décembre prochain, mais avec une option de deux saisons supplémentaires, le défenseur nigérian va rejoindre le FC Nantes moyennant une indemnité inférieure à 1 million d'euros, précise le quotidien régional ce lundi. Chidozie Awaziem est attendu dans les prochaines heures à Nantes, où il va d'abord passer sa visite médicale avant de signer un contrat de trois ans avec le club de Loire-Atlantique. Quelques jours après l'annonce de la venue du très expérimenté défenseur serbe Uros Radakovic, c'est encore une fois un joueur avec un gros background qui débarque à la Beaujoire avec la signature annoncée d'Awaziem. Le FC Nantes comptes sur des joueurs ayant déjà fait leurs preuves afin d'éviter de connaître les soucis du passé. Un pari qui va devoir être tenu cette saison en Ligue 1.